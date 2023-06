Vakbond EVG bereidt nieuwe stakingen voor op Duitse spoor

De cao-onderhandelingen tussen spoorbedrijf Deutsche Bahn en vakbond EVG zijn officieel mislukt. Dat verklaart het bestuur van de vakbond, na overleg op donderdag. De bestuurders waren het unaniem eens. EVG geeft aan zich nu te gaan voorbereiden op een nieuwe stakingsronde.

“We zijn nog steeds bereid om te onderhandelen. Om tot een akkoord te komen, moet Deutsche Bahn nu een stap verder gaan. We vragen niets onmogelijks”, zegt EVG-voorzitter Martin Burkert in een verklaring. Maar zolang die stap niet wordt gezet, houdt de bond rekening met nieuwe stakingen. “Met alle gevolgen van dien. Onbeperkte stakingen zullen daardoor mogelijk worden”, aldus Burkert.

Volgens de bond waren de meningsverschillen met het spoorbedrijf “onoverbrugbaar”. “Met het oog op de nog steeds hoge inflatie verwachten de werknemers zo snel mogelijk een zo sterk mogelijke loonsverhoging. Maar Deutsche Bahn wilde niet meer dan 200 euro meer betalen in een eerste stap en dat pas in december. Dat is te weinig en te laat”, vindt Burkert. Bovendien zou de nieuwe cao een looptijd krijgen van 27 maanden. Daarmee was het bedrag waarmee de lonen omhoog zouden gaan “veel te laag”.

EVG stelt de afgelopen dagen meerdere keren contact te hebben gezocht met Deutsche Bahn om tot een overeenkomst te komen. De bond zag daarvoor mogelijkheden. “Maar als niet aan de verwachtingen van onze leden wordt voldaan op het cruciale punt van de loonsverhoging, zullen de onderhandelingen mislukken. Dat is nu het geval,” zegt Burkert.

De moeizame onderhandelingen leidden eerder al tot meerdere stakingen waarbij het treinvervoer in Duitsland grotendeels werd stilgelegd. Daar hadden ook internationale treinen vanuit Nederland last van, net als lokale verbindingen over de grens. Bovendien had het goederenvervoer vanuit de Rotterdamse haven naar het Ruhrgebied hinder van de stakingen.