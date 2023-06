3M stijger op lager Wall Street na schikking PFAS-zaak

3M is vrijdag hoger geëindigd op de beurs in New York en was daarmee een positieve uitschieter. Het nieuws dat het industrieconcern een schikking heeft getroffen van ruim 10 miljard dollar met een aantal Amerikaanse steden vanwege vervuiling met PFAS, zorgde voor een positief sentiment bij beleggers die niet van onzekerheid houden. 3M erkende geen aansprakelijkheid en stelde dat het geld wordt gebruikt om PFAS uit het drinkwater te filteren. Het aandeel ging 0,3 procent omhoog.

Carmax steeg ruim 10 procent. De verkoper van gebruikte auto’s kwam met omzetcijfers en deed het beter dan verwacht.

Koffieketen Starbucks daalde 2,5 procent. Volgens vakbond Workers United wordt er vanaf vrijdag op meer dan 150 locaties van Starbucks in de Verenigde Staten gestaakt. De staking begint in Seattle en zal ook volgende week worden voortgezet in andere staten. In totaal zullen volgens de vakbond bijna 3500 medewerkers het werk neerleggen omdat sommige koffiezaken geen pride-versieringen mochten ophangen.

Virgin Galactic kelderde ruim 18 procent. Het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson heeft 300 miljoen dollar opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook wil het bedrijf nog eens 400 miljoen dollar ophalen om zijn ruimtevloot te ontwikkelen en uit te breiden.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend door de rentezorgen en angst voor een recessie in Europa waar de bedrijvigheid van de industrie terugliep. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 33.727,43 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 4348,33 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1 procent in tot 13.492,52 punten. De drie graadmeters kwamen daarmee uit op een weekverlies en de Nasdaq beëindigde een winstreeks van acht weken op rij.

De euro was 1,0893 dollar waard, tegen 1,0889 dollar bij de slotbel op de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 69,31 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 74,04 dollar per vat.