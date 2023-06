3M stijgt op Wall Street na schikking milieuzaak

3M behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het industrieconcern een schikking heeft getroffen van ruim 10 miljard dollar met een aantal Amerikaanse steden vanwege vervuiling met PFAS. Volgens 3M worden de fondsen over een periode van jaren verstrekt om te testen op verontreiniging door poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS. 3M erkende geen aansprakelijkheid en stelde dat het geld wordt gebruikt om PFAS uit het drinkwater te filteren. Het aandeel ging 2,3 procent omhoog.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend door de rentezorgen. Donderdag schoven beleggers deze zorgen nog even aan de kant en werden vooral onder de Amerikaanse techbedrijven stevige winsten geboekt. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve legde deze week twee keer een verklaring af voor leden van het Amerikaanse Congres en waarschuwde daarbij dat er nog meer renteverhogingen aankomen om de inflatie omlaag te krijgen. Ook verhoogden verschillende centrale banken elders deze week hun rentetarieven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent lager op 33.750 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 4344 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,4 procent in tot 13.442 punten. De drie graadmeters koersen daarmee af op een weekverlies. De Nasdaq zou daarmee een einde maken aan een winstreeks van acht weken op rij.

Koffieketen Starbucks daalde 1,8 procent. Volgens vakbond Workers United wordt er vanaf vrijdag op meer dan 150 locaties van Starbucks in de Verenigde Staten gestaakt. De staking begint in Seattle en zal ook volgende week worden voortgezet in andere staten. In totaal zullen volgens de vakbond bijna 3500 medewerkers het werk neerleggen omdat sommige koffiezaken geen pride-versieringen mochten ophangen. Starbucks liet een verklaring weten dat zijn beleid inzake decoratie niet is veranderd en dat het concern de lgbtq+-gemeenschap “onwrikbaar” steunt.

Virgin Galactic kelderde ruim 16 procent. Het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson heeft 300 miljoen dollar opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook wil het bedrijf nog eens 400 miljoen dollar ophalen om zijn ruimtevloot te ontwikkelen en uit te breiden.

De euro was 1,0887 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent in prijs tot 68,48 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 73,08 dollar per vat.