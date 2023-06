Banken onderaan in rode AEX om verslechterende economie

Banken ABN AMRO en ING eindigden vrijdag onderaan in de Amsterdamse AEX-index. De banken hadden, net als branchegenoten over de grens, te lijden onder verslechterende economische omstandigheden. Dat zou kunnen betekenen dat de leningen die de banken uit hebben staan een grotere kans hebben om niet terugbetaald te worden. ABN AMRO eindigde ruim 3 procent lager, ING verloor 2,6 procent.

Verzekeraars Aegon, ASR en NN stonden juist bovenaan bij de grote bedrijven op het Damrak. Zij stegen tot 2,2 procent. NN Group liet weten voor 235 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen, bovenop het eerdere aangekondigde inkoopprogramma. De verzekeraar wil daarmee het verwateringseffect van de uitkering van het dividend in aandelen neutraliseren.

In Frankfurt zag Siemens Energy ruim een derde aan beurswaarde verdampen. Het Duitse energiebedrijf schrapte zijn winstverwachting voor dit jaar door de aanhoudende problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Die problemen gaan het bedrijf waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro kosten. Industrieconcern Siemens, dat nog altijd een groot belang heeft in Siemens Energy, zakte 2,2 procent.

De AEX sloot 0,3 procent lager op 756,60 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 882,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.

Philips wist een eerder verlies weg te werken en won 0,5 procent. Het zorgtechnologiebedrijf erkent tekort te zijn geschoten na het overlijden van een Nederlandse man die een apneu-apparaat van het bedrijf gebruikte. NRC schreef dat Philips het overlijdensgeval niet op tijd meldde bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), terwijl dit wel verplicht is. Philips heeft het geval nu onderzocht en erkent de fout.

Fugro daalde bij de middelgrote bedrijven 0,6 procent. De bodemonderzoeker kreeg van analisten van AlphaValue/Baader juist een positiever advies mee.

In Londen steeg GSK bijna 5 procent. De Britse farmaceut heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in Californië over het controversiële maagzuurmedicijn Zantac, dat volgens de aanklagers kanker zou veroorzaken. Een schikkingsbedrag werd niet vermeld.

De euro was 1,0889 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent in prijs tot 68,87 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 73,49 dollar per vat.