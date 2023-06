Carlsberg akkoord over verkoop Russisch onderdeel, koper onbekend

Bierbrouwer Carlsberg heeft een akkoord gesloten over de verkoop van zijn Russische activiteiten. Veel over die deal blijft nog mysterieus. Zo maakt het Deense concern niet bekend wie de bedrijfsonderdelen koopt en voor welk bedrag. Volgens de Nederlandse topman Cees ’t Hart is de verkoopovereenkomst een “belangrijke mijlpaal” voor het bedrijf.

Kort na de Russische inval in buurland Oekraïne in februari 2022 maakte Carlsberg bekend van zijn Russische brouwerijen af te willen. Het bedrijf zei toen ook zijn investeringen in Rusland op te schorten en de verkoop van het Carlsberg-merk in het land te stoppen.

De Russische onderdelen, bekend onder de naam Baltika Breweries, waren ooit goed voor een derde van de winst van de brouwer. Maar door ondermaatse prestaties op die markten liep dat aandeel in de verdiensten de afgelopen jaren terug. Carlsberg heeft in Rusland ongeveer 8000 werknemers.

Volgens Carlsberg heeft de verkoopovereenkomst geen invloed op de verwachte winst in 2023. De deal moet nog worden goedgekeurd door de Russische regering.