Jeanswinkelketen Score met 450 medewerkers failliet verklaard

Kledingwinkelketen Score is failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. Ook het spijkerbroekenmerk Chasin’, dat van dezelfde eigenaar is, valt onder het bankroet. Door het faillissement komen de banen van zo’n 450 medewerkers in gevaar.

Score was decennialang aanwezig in de Nederlandse winkelstraten. Ondernemer Jan Peters opende in 1981 de eerste winkel in Apeldoorn en breidde daarna verder uit. Op het moment van het faillissement hadden Score en Chasin’ ruim vijftig winkels in Nederland, een webwinkel en verkooppunten in andere winkels in het buitenland, meldt de rechtbank in Zutphen.