Koud en nat voorjaar drukt verkopen doe-het-zelfketen Hornbach

De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van het koude en natte voorjaar, waardoor minder in de tuin werd gewerkt. Volgens Hornbach stond de verkoop bij de start van het tuinseizoen in maart en april onder druk, maar trok die wel weer aan in mei. Ondertussen bouwt Hornbach zijn marktaandeel in Nederland verder uit.

Over het gehele kwartaal ging de omzet van het Duitse familiebedrijf met ruim 2 procent omlaag tot bijna 1,8 miljard euro, vergeleken met een jaar eerder. Het natte voorjaarsweer had samen met hoge kosten door de hoge inflatie ook tot gevolg dat de nettowinst met meer dan een derde daalde tot 71 miljoen euro. Hornbach is bijvoorbeeld meer kwijt aan lonen, maar wil die kosten niet volledig doorbereken aan klanten.

Hornbach zei dat er in Nederland wel sprake was van een positieve omzetontwikkeling in het afgelopen kwartaal dankzij groei van het aantal klanten. Het marktaandeel op de Nederlandse doe-het-zelfmarkt groeide naar iets meer dan 28 procent. Het bedrijf heeft nu achttien winkels in Nederland en volgende maand wordt een nieuwe bouwmarkt in Nijmegen geopend, waardoor het marktaandeel verder zou moeten toenemen. De vestiging in Nijmegen wordt de grootste Hornbach-winkel in ons land.

“Het voorjaar is het belangrijkste tuinseizoen voor de doe-het-zelfbranche. Dat seizoen viel dit jaar een beetje in het water”, zegt directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland over de groepscijfers. “Met het prachtige weer van nu zijn we het alweer vergeten, maar de start was koud en nat. Daardoor kwam het tuinseizoen pas laat op gang.”