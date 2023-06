Philips bij dalers in lagere AEX, Siemens Energy keldert

Philips behoorde vrijdag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Het zorgtechnologieconcern heeft nagelaten onderzoek in te stellen naar de dood van een Nederlandse patiënt die een apneu-apparaat van het bedrijf gebruikte, meldt de krant NRC. Daarmee houdt Philips zich niet aan de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Het aandeel daalde 0,6 procent.

In Frankfurt raakte Siemens Energy ruim een derde aan beurswaarde kwijt. Het Duitse energiebedrijf schrapte zijn winstverwachting voor dit jaar vanwege de aanhoudende problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa, die kampt met kwaliteitsproblemen bij geïnstalleerde windturbines en hoger dan verwachte garantie- en onderhoudskosten. Die problemen gaan het bedrijf waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro kosten.

De stemming op de Europese beursvloeren bleef verder terughoudend. De rentezorgen laaiden weer op na een reeks van renteverhogingen door de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland eerder deze week. Ook vrezen beleggers dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende maand weer gaat verhogen na de pauze in juni.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 757,90 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 888,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent. Londen verloor 0,2 procent, ondanks een onverwachte stijging van de Britse winkelverkopen in mei. Volgens economen van ING is de kans op een recessie in het Verenigd Koninkrijk echter toegenomen na de groter dan verwachte renteverhoging door de Bank of England op donderdag.

Verzekeraar Aegon, die donderdag zijn toekomstplannen ontvouwde tijdens een beleggersdag, was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,6 procent. Branchegenoot NN Group won 0,5 procent. De verzekeraar gaat voor 235 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het bedrijf wil daarmee het verwateringseffect van de uitkering van het dividend in aandelen neutraliseren.

In Londen steeg GSK dik 3 procent. De Britse farmaceut heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in Californië over het controversiële maagzuurmedicijn Zantac, dat volgens de aanklagers kanker zou veroorzaken. Een schikkingsbedrag werd niet vermeld.

De euro was 1,0920 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 68,96 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 73,64 dollar per vat.