Verzekeraars op kop in lagere AEX, banken onderaan

De verzekeraars NN Group en Aegon waren vrijdag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een nipt verlies liet zien. NN Group liet weten voor 235 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen, bovenop het eerdere aangekondigde inkoopprogramma. De verzekeraar wil daarmee het verwateringseffect van de uitkering van het dividend in aandelen neutraliseren. Het aandeel won ruim 2 procent.

Branchegenoot Aegon, die donderdag zijn toekomstplannen ontvouwde tijdens een beleggersdag, steeg 2 procent. Analisten van de Zwitserse bank UBS verhoogden ook het koersdoel voor Aegon. De banken ABN AMRO en ING stonden daarentegen onderaan in de Amsterdamse hoofdindex met minnen van 2,4 en 1,9 procent.

In Frankfurt zag Siemens Energy ruim een derde aan beurswaarde verdampen. Het Duitse energiebedrijf schrapte zijn winstverwachting voor dit jaar door de aanhoudende problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Die problemen gaan het bedrijf waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro kosten. Industrieconcern Siemens, dat nog altijd een groot belang heeft in Siemens Energy, zakte 3 procent.

De stemming op de Europese beursvloeren bleef verder terughoudend. Uit gegevens van marktonderzoeker S&P Global bleek dat de economische activiteit in het eurogebied flink is teruggevallen in juni. Ook laaiden de rentezorgen weer op na een reeks van renteverhogingen door centrale banken eerder deze week.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 758,48 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 887,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent.

Philips wist een eerder verlies weg te werken en won 0,1 procent. Het zorgtechnologiebedrijf erkent tekort te zijn geschoten na het overlijden van een Nederlandse man die een apneu-apparaat van het bedrijf gebruikte. NRC schreef dat Philips het overlijdensgeval niet op tijd meldde bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), terwijl dit wel verplicht is. Philips heeft het geval nu onderzocht en erkent de fout.

In Londen steeg GSK bijna 6 procent. De Britse farmaceut heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in Californië over het controversiële maagzuurmedicijn Zantac, dat volgens de aanklagers kanker zou veroorzaken. Een schikkingsbedrag werd niet vermeld.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent in prijs tot 68,23 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 72,94 dollar per vat.