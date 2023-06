CNV: werknemers te weinig gestimuleerd om de auto te laten staan

Nederlandse werknemers worden te weinig gestimuleerd om de auto te laten staan en te kiezen voor een duurzaam reisalternatief. Dat stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin naar aanleiding van een onderzoek dat de vakbond deed onder 2700 leden.

Daaruit bleek onder meer dat van de werknemers die op de fiets naar het werk gaan, 66 procent geen fietsvergoeding krijgt. 55 procent van de deelnemers aan het onderzoek kan niet fiscaalvriendelijk voor een fiets sparen via de werkgever. “Een grote misser”, noemt Fortuin dat. “Vooral elektrische fietsen zijn nu in opmars. Dit betekent dat werknemers die verder weg wonen, makkelijker de fiets kunnen pakken en de auto laten staan. Met een betere fietsregeling krijgen we miljoenen werknemers uit de auto.”

Een kwart van de OV-reizigers die meededen aan het onderzoek krijgt de reiskosten niet volledig vergoed. Bij 80 procent van de werknemers is de OV-vergoeding niet omhooggegaan in het afgelopen jaar. Terwijl de kosten voor het OV volgens het CNV met gemiddeld 10 procent zijn toegenomen.

Fortuin: “Werkgevers hebben vaak de mond vol over klimaatambities en MVO-beleid. Maar werknemers worden weinig gestimuleerd om de auto te laten staan en te kiezen voor een duurzaam reisalternatief. Fietsers en OV reizigers betalen extra om op hun werk te komen.” De voorzitter noemt dat “achterhaald in een land vol files waar we bovendien alle zeilen moeten bijzetten om onze klimaatdoelstellingen te halen.”