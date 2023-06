Energieconcerns zien nog tientallen jaren vraag naar aardgas

Terwijl klimaatactivisten hevig protesteren tegen investeringen in de fossiele industrie, is de boodschap van grote energieconcerns als Shell en Chevron dat er voor de transitie naar een groene toekomst nog veel meer aardgas nodig is. “Verkopers van lng (vloeibaar gemaakt aardgas) hebben er alle vertrouwen in dat de vraag naar gas nog tientallen jaren aanhoudt”, zegt Ben Cahill van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS), een denktank in Washington.

Hij wijst op China, dat volop deals aan het sluiten is om tot na 2050 gas te kopen. Ook Europa maakt haast met het veiligstellen van toekomstige gasvoorraden, nu er nog nauwelijks gas uit Rusland binnenkomt. Tegelijkertijd werken de Verenigde Staten aan energieprojecten om de grootste exporteur van lng ter wereld te worden.

Vorige week tekende China een 27-jarige overeenkomst met Golfstaat Qatar voor een levering van 4 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas per jaar. Ook Europa hoopt op meer gas van Qatar. Duitsland sloot al een deal om tot 2042 jaarlijks tot 2 miljoen ton lng af te nemen.

“Aardgas zal een nog grotere rol spelen in het energiesysteem van de toekomst dan nu het geval is”, zei Wael Sawan, topman van Shell, eerder deze maand. Hij wees erop dat lng gemakkelijk kan worden getransporteerd en dat het veel schoner is dan steenkool voor het opwekken van elektriciteit. Shell gaat de investeringen in aardgas dit jaar met ongeveer 25 procent verhogen tot een record van 5 miljard dollar.

Gas is ook de sleutel tot de groeiplannen van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni. Vorige week maakte het bedrijf de overname bekend van een groot deel van branchegenoot Neptune Energy, dat actief is met het oppompen van aardgas in het Nederlandse deel van de Noordzee. Met de deal is in totaal 4,9 miljard dollar gemoeid.