Klimaatactivisten trappen zomer vol protesten bij ING af

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) gaan de hele zomer protesteren tegen ING. De activisten hebben het al langer op de bank gemunt vanwege de miljarden aan financiering die ING volgens hen jaarlijks in de fossiele industrie steekt. Elke zaterdag tot 21 september gaat Extinction Rebellion bij een of meerdere kantoren van ING actievoeren.

Die acties zullen “hinderlijk maar altijd vreedzaam” zijn. “We hebben niets tegen de medewerkers in de lokale ING-kantoren”, laat een woordvoerster weten. “Hun werkgever doet er alles aan om ze te doen geloven dat ING een duurzaam bedrijf is, maar dat is niet zo. Wij willen medewerkers, klanten en voorbijgangers informeren over de miljarden euro’s die ING elk jaar in olie en gas steekt. En hoe dat bijdraagt aan de klimaatcrisis.”

Vorig jaar voerde Extinction Rebellion ook al verschillende keren actie bij ING-kantoren. En in maart was er een grote actie rond de aandeelhoudersvergadering van de bank. Die vergadering moest zelfs worden onderbroken vanwege activisten.

ING zegt in een reactie de “zorgen van XR met betrekking tot klimaatverandering” te begrijpen. “Maar we denken dat direct stoppen met olie en gas niet de juiste en geen realistische keuze is”. Verder stelt ING het recht op demonstreren en actievoeren te respecteren. Desondanks is “de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en klanten onze belangrijkste prioriteit en verantwoordelijkheid”. Als er “oncomfortabele of onveilige situaties” ontstaan zal de bank de actievoerders vragen te vertrekken “en nemen we eventueel contact op met de politie als ze geen gehoor geven aan dat verzoek”.