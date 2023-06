Saudi Aramco en Franse TotalEnergies tekenen miljardencontract

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco en het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies hebben een contract van 11 miljard dollar getekend voor de bouw van een nieuw petrochemisch complex in Saoedi-Arabiƫ. Dat maakten de twee bedrijven bekend.

Het nieuwe complex in Jubail betekent een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de twee. Uiteindelijk zal het complex goed zijn voor de productie van 1,65 miljoen ton ethyleen en andere chemieproducten per jaar.

Saudi Aramco doet al tijden goede zaken, mede doordat Westerse landen geen Russische olie meer willen afnemen. Daardoor gingen de olieprijzen flink omhoog, met als gevolg een recordwinst van 161 miljard dollar afgelopen jaar voor de staatsoliemaatschappij. Topman Amin Nasser waarschuwde bij de presentatie van de resultaten in maart voor het risico van te weinig investeringen in fossiele brandstoffen. Daardoor zullen de olieprijzen volgens hem alleen maar verder oplopen. Dat resulteert in hogere prijzen aan de pomp.