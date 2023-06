Zwitserland nog niet klaar met renteverhogingen, Spanje wel

Ook Zwitserland blijft last houden van een torenhoge inflatie. De Zwitserse centrale bank zal de rente naar verwachting opnieuw moeten verhogen om de stijgende consumentenprijzen te temperen, zegt centralebankpresident Thomas Jordan.

Het huidige monetaire beleid is “mogelijk niet strak genoeg” om prijsstabiliteit te verankeren, aldus Jordan tegen de Zwitserse omroep SRF.

Afgelopen week schroefde de bank de rente op met een kwartprocentpunt, de vijfde verhoging op rij. Door lenen duurder te maken, probeert ze de vraag in de economie af te remmen om zo de inflatie te beteugelen.

In tegenstelling tot Zwitserland lijkt het in Spanje wel de goede kant op te gaan met de prijsontwikkelingen. De Spaanse minister van Economische Zaken Nadia Calviño zei zaterdag dat verdere renteverhogingen niet meer nodig zijn. Volgens haar neemt de toename van de consumentenprijzen daar snel af in de richting van de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). De Spaanse inflatie is inmiddels gedaald tot ongeveer 3 procent.

De ECB verhoogde vorige week de rente tot het hoogste niveau in meer dan twee decennia. Joachim Nagel, president van de centrale bank van Duitsland, heeft aangegeven dat de ECB mogelijk ook na de zomer de rente verder zal moeten verhogen om de inflatie in de eurozone aan te pakken.