Russische chaos en recessievrees centraal in nieuwe beursweek

Beleggers zoeken komende beursweek mogelijk hun toevlucht tot veiligere beleggingen na de aanval van Wagnerhuurlingen op een aantal Russische plaatsen. Die inmiddels afgeblazen opstand zorgt voor veel onzekerheid over de stabiliteit van Rusland en volgens analisten neigen beleggers daarom naar “veilige havens” zoals goud of Amerikaanse staatsobligaties.

Rusland raakte door de inval in Oekraïne op het internationale toneel steeds meer geïsoleerd, maar als grote exporteur van grondstoffen als gas, olie en graan beïnvloeden gebeurtenissen in het land het beleggersvertrouwen. “Het blijft nog te bezien wat er gaat gebeuren de komende paar dagen en als de onzekerheid over het leiderschap in Rusland aanblijft, zouden beleggers naar veilige havens kunnen trekken”, zegt analist Gennadiy Goldberg van TD Securities tegen persbureau Reuters. “Markten reageren doorgaans slecht op gebeurtenissen die onzeker zijn en nog in ontwikkeling zijn”, voegt Quincy Krosby van LPL Financial toe.

Beleggers kijken ook uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra. Zij laten op het door de Europese Centrale Bank georganiseerde forum waarschijnlijk doorschemeren hoe ze tegen de strijd tegen de hoge inflatie aankijken, wat ook iets zegt over de toekomstige rentes.

In Amsterdam leed de aandelenbeurs over de afgelopen week een verlies, evenals de S&P 500 in New York. Vrijdag staken zorgen over de verslechterende economie in Europa de kop op, wat onder andere bleek op de obligatiemarkten. Waar beleggers normaal gesproken meer rente willen voor leningen die later worden terugbetaald dan voor kortlopende schulden, was dat dit keer andersom. Zo’n zogeheten omgekeerde rentecurve wijst er vaak op dat beleggers in de nabije toekomst economisch slechtere tijden verwachten.

Met die recessievrees in het achterhoofd zal komende week veel aandacht uitgaan naar cijfers over het ondernemersvertrouwen in Duitsland en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen. Daarnaast verschijnen er nieuwe inflatiecijfers van de eurozone, die laten zien of de ergste prijsstijgingen achter de rug zijn of niet.

Op het Damrak gaat de aandacht ook uit naar techinvesteerder Prosus, die met definitieve jaarcijfers komt. Eerder waarschuwde het bedrijf al dat de winst veel lager zal uitvallen door “macro-economische en geopolitieke” tegenslagen.