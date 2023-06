Storing ING waarbij bedragen dubbel leken afgeschreven opgelost

De storing bij ING waardoor het leek alsof pinbetalingen van zaterdag dubbel werden afgeschreven is verholpen, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Door een storing zagen sommige klanten dubbele afschrijvingen van betalingen met de pinpas die ze zaterdag hadden gedaan.

De oorzaak was een probleem met een databasesysteem, daardoor was naast de daadwerkelijke afboeking ook een reservering zichtbaar en leek het alsof de bedragen twee keer werden afgeschreven. De bank benadrukt dat dat niet het geval was.

Het probleem deed zich zaterdag voor bij betalingen met de pinpas tussen 10.30 uur en 16.00 uur, maar niet bij alle ING-klanten die rond die tijd hadden gepind. Hoeveel mensen met de storing te maken hebben gehad, is nog niet bekend. Bij een enkele klant kan het zijn dat betalingen van zaterdag nog verwerkt moeten worden.

“We vinden dit natuurlijk heel vervelend en werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen en bieden onze excuses aan voor het ongemak”, liet ING eerder weten.