Storing laat ING-klanten schrikken: bedrag dubbel ‘afgeschreven’

Een aantal klanten van ING kreeg dit weekend de schrik te pakken. Door een storing zagen zij dubbele afschrijvingen van betalingen met de pinpas die ze zaterdag hadden gedaan. De bank benadrukt dat de bedragen in werkelijkheid niet twee keer zijn afgeschreven.

Na een pinbetaling wordt het verschuldigde bedrag eerst gereserveerd en vervolgens afgeboekt. De reservering verdwijnt normaal gesproken uit het overzicht als dit een boeking wordt. Maar door een probleem met een databasesysteem bleven zowel de reservering als de boeking staan in het overzicht van een aantal klanten, bevestigt ING na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. “Het geld is dus niet twee keer van de rekening afgeschreven, wel is de info in het overzicht dubbel aangegeven”, legt een woordvoerder uit.

Het probleem deed zich zaterdag voor bij betalingen met de pinpas tussen 10.30 uur en 16.00 uur, maar niet bij alle ING-klanten die rond die tijd hadden gepind. Hoeveel mensen met de storing te maken hebben, is nog niet bekend. De bank is zondag nog bezig de reserveringen die zijn blijven hangen uit het rekeningoverzicht te verwijderen.

“We vinden dit natuurlijk heel vervelend en werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen en bieden onze excuses aan voor het ongemak”, verklaart ING.