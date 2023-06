Aston Martin krijgt Saudische batterij in elektrische auto’s

Sportwagenfabrikant Aston Martin gaat gebruikmaken van Amerikaans-Saudische batterijen voor zijn elektrische auto’s. Met het in grote mate door de Saudische staat gefinancierde Lucid heeft het Britse merk een overeenkomst gesloten ter waarde van omgerekend ruim 200 miljoen euro. Zo wil Aston Martin minder afhankelijk worden van de technologie van Mercedes.

De batterijen van het in Californië gevestigde Lucid zijn per direct beschikbaar. Aston Martin brengt begin volgend jaar zijn eerste hybridemodel uit, met de naam Valhalla. Het jaar daarna verschijnt de eerste volledig elektrische auto. In 2030 wil Aston Martin alleen nog maar auto’s met een batterij maken.

Lucid, voor 49 procent in handen van het Saudische staatsinvesteringsfonds, krijgt een belang van een kleine 4 procent in Aston Martin door de deal. Aston Martin is vanwege aanhoudende financiële problemen al verschillende keren op zoek geweest naar investeringen van buitenaf. Onder meer de Saudische staat heeft nu een belang van 18 procent in de Britse producent, die sinds ongeveer drie jaar wordt geleid door Lawrence Stroll.

Het Duitse Mercedes blijft ook technologie leveren voor de elektrische Aston Martins, maar heeft de benodigde onderdelen pas in 2025 beschikbaar. Aston Martin is voor onder meer het DB12-model volledig afhankelijk van technologie van Mercedes.