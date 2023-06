Corbion onderuit op lager Damrak na ING-rapport

Corbion ging maandag onderuit op de Amsterdamse beurs na een negatief rapport van ING. De analisten van de bank schroefden het koersdoel voor het aandeel flink terug en waarschuwden dat het speciaalchemiebedrijf waarschijnlijk zijn doelstellingen voor 2025 niet zal halen. Het aandeel Corbion werd bijna 10 procent lager gezet en was de grootste daler in de MidKap.

Beleggers reageerden daarnaast op de kortdurende opstand van de Wagner Groep afgelopen weekeinde. De muitende huurlingen kwamen zaterdag in opstand tegen de Russische legerleiding en rukten op naar Moskou. Uiteindelijk maakten de huurlingen rechtsomkeert nadat hun baas Jevgeni Prigozjin akkoord ging met een voorstel van het Kremlin. Daarnaast wordt uitgekeken naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra, die maandag begint.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 755,68 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 876,54 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent, na een verdere verslechtering van het Duitse ondernemersvertrouwen. De kans op een recessie in de grootste economie van Europa neemt daardoor toe.

Op de aandelenbeurs in Moskou werd ook gehandeld, ondanks dat de burgemeester van de Russische hoofdstad een vrije dag heeft afgekondigd na de Wagneropstand. De MOEX-index in Moskou verloor 1 procent en RTSI zakte 1,5 procent. Ook de Russische roebel daalde in waarde.

Verzekeraar NN Group (plus 2,1 procent) profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan en was de sterkste stijger in de AEX. Chiptoeleverancier Besi werd daarentegen door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en stond in de staartgroep, met een verlies van 1,4 procent. Ook uitzender Randstad en investeringsbedrijf Exor verloren ruim 1 procent.

In Londen maakte Aston Martin een koerssprong van dik 9 procent. Beleggers reageerden verheugd op de strategische samenwerking van de Britse sportwagenfabrikant en de Amerikaanse maker van elektrische auto’s Lucid. AB Foods daalde 1 procent, ondanks dat het Britse moederbedrijf van Primark de verkopen van de kledingketen in het afgelopen kwartaal flink zag stijgen.

De olieprijzen gingen licht omhoog door de onrust in Rusland. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 69,43 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 74,20 dollar. De euro was 1,0898 dollar waard, tegen 1,0889 dollar op vrijdag.