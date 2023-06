Duitse ondernemersvertrouwen neemt verder af in juni

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juni voor de tweede maand op rij afgenomen. Dat meldde het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo. De zwakker dan verwachte heropening in China na het loslaten van de coronamaatregelen in dat land, een mogelijke recessie in de Verenigde Staten en de aanhoudende renteverhogingen in het eurogebied drukken op het Duitse bedrijfssentiment.

De index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde in juni van 91,5 naar 88,5. Dat is het laagste niveau sinds december vorig jaar. De deelindex die de stemming onder Duitse ondernemers over de huidige omstandigheden weergeeft, daalde tot 93,7, van 94,8 een maand eerder. Ook over de toekomst waren de bedrijven minder positief. Zo verslechterde de index die de toekomstverwachtingen meet naar 83,6, van 88,3 in mei.

“Vooral de zwakte in de maakindustrie stuurt de Duitse economie in woelig vaarwater”, verklaarde Ifo-president Clemens Fuest. Vorige week bleek al dat de bedrijvigheid in de grootste economie van het eurogebied deze maand veel sterker is afgenomen dan verwacht. De Duitse industrie kende daarbij opnieuw een krimp en ook de groei van de dienstensector nam meer af dan voorzien.

De scherpe daling van de Ifo-index suggereert volgens ING-econoom Carsten Brzeski dat het herstel van de Duitse economie “al voorbij is voordat het echt begon”. De ING-econoom ziet het optimisme bij de belangrijkste handelspartner van Nederland vervagen en de zorgen over de economische groei toenemen. “Het gevoel dat Duitsland een langere periode van gematigde groei tegemoet gaat, lijkt de Duitse zakenwereld te hebben bereikt.” Brzeski denkt niet dat de Duitse economie de komende jaren in een recessie zal blijven hangen, maar verwacht wel dat de groei door de uitdagingen op korte en lange termijn op zijn best gematigd zal blijven.