EU-landen bijna eensgezind scherp over plan tegen boomkorvissers

De EU-landen hebben zich haast en bloc gekeerd tegen een plan van de Europese Commissie om vissers met vistuig dat over de bodem sleept in natuurgebieden de komende jaren te gaan verbieden. De tegenstanders, met onder meer Nederland voorop, kregen alleen ItaliĆ« niet mee. “Dit is een signaal dat de Europese Commissie niet zomaar kan negeren”, stelt visserijminister Piet Adema.

Nederland verzet zich al langer fel tegen het actieplan van de commissie, die daarmee vis en ander onderwaterleven wil beschermen. Het plan zou boomkorvissers en andere zogeheten bodemberoerende visserij te hard treffen, vindt Adema. Als de lidstaten het plan zouden overnemen zouden boomkorvissers op 30 procent van de Noordzee niet meer mogen vissen. En de visserij heeft het de laatste jaren toch al heel moeilijk.

De tegenstanders stelden 75 aanbevelingen op om het actieplan bij te stellen en kregen daarvoor bij overleg van de visserijministers in Luxemburg de steun van bijna alle 27 EU-lidstaten. Dat “heel massieve” front heeft de commissie “flink wat huiswerk” meegegeven, meent Adema.