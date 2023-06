GasTerra komt niet van contracten af en stopt twee jaar later

De leverancier van Gronings aardgas GasTerra heft zichzelf twee jaar later op omdat het niet op tijd is gelukt om onder contracten uit te komen, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Dit samenwerkingsverband tussen het kabinet, staatsdeelneming Energie Beheer Nederland en energiebedrijven Shell en ExxonMobil heeft nog afspraken staan om gas te leveren tot in 2029. Het aanvankelijke plan om deze verplichtingen over te dragen aan een andere partij bleek ingewikkeld, mede vanwege schommelende prijzen.

De aandeelhouders hebben besloten dat GasTerra nog tot 31 december 2026 blijft bestaan. “Gelet op de huidige situatie op de gasmarkt en de omvang van de nog resterende verplichtingen, is een verlenging van de afbouw de beste wijze om deze verplichtingen te kunnen blijven nakomen”, schrijft Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Door de sluiting van het Groningenveld worden de leveringsverplichtingen opgevuld met ander gas.

GasTerra is in de jaren zestig opgericht om Groningengas te verkopen. Later is daar ook gas uit de kleine velden bij gekomen. Het bestaansrecht van het bedrijf is vervallen toen was besloten om de gaswinning in Groningen af te bouwen. De gasleverancier heeft vanwege langlopende contracten verplichtingen om gas te leveren tot in 2029. Het plan om deze voor eind 2024 over te dragen aan “een nader te bepalen partij” bleek niet haalbaar. Eind 2026 zijn de verplichtingen zo klein dat het wel moet lukken, verwacht de staatssecretaris.

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de gaswinning in Groningen en de versterkingsoperatie van beschadigde gebouwen in de provincie, benadrukt Vijlbrief. Het is evenwel “ingrijpend” voor alle medewerkers van GasTerra, die twee jaar langer bij een bedrijf zullen werken dat uiteindelijk wordt opgeheven. Eerder zijn al afspraken gemaakt met de vakbond om medewerkers die het bedrijf verlaten te helpen met het vinden van nieuw werk. Die plannen zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Een woordvoerster van GasTerra zegt vanwege contractuele afspraken niet te kunnen delen of het uitstel geld oplevert of juist meer kosten met zich meebrengt. Ongeveer 30 procent van de medewerkers is al vertrokken bij de gashandelaar.