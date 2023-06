Lng-gas vorig jaar al belangrijker voor Europa dan pijplijngas

Er is vorig jaar voor het eerst meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) per schip aangevoerd in Europa dan er gas via pijpleidingen het continent binnenkwam. Dat komt naar voren uit gegevens van de Britse organisatie Energy Institute.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne probeert Europa minder afhankelijk te worden van Rusland voor zijn gasbehoefte. Daar kwam nog bij dat Rusland de gastoevoer naar Europa inzette om tegenwicht te bieden aan de Europese sancties en de toevoer verschillende keren terugschroefde. Het extra lng-gas kwam vooral uit de Verenigde Staten, maar ook Qatar leverde meer. Verder ging Europa op zoek naar andere landen als Algerije, Mozambique en Angola om aan zijn gasvraag te voldoen.

De verschuiving is opvallend omdat er wereldwijd niet meer gas werd geproduceerd dan in eerdere jaren. Europa was echter bereid meer te betalen dan andere landen, wat een sterke stijging van de gasprijzen tot gevolg had.

In totaal kwam er vorig jaar zo’n 151 miljard kuub gas via pijpleidingen binnen. Dat is ruim een derde minder dan de 232 miljard kuub uit 2021. Tegelijkertijd steeg de import van lng van 108 miljard kuub in 2021 naar 170 miljard kuub vorig jaar.