Meer bezitters van diesels kunnen Duitse compensatie krijgen

Bezitters van diesels waar een niet goed werkende reinigingsinstallatie voor uitlaatgassen in zit, kunnen in Duitsland voortaan ook een compensatie krijgen. Die ligt tussen 5 en 15 procent van de aanschafwaarde bepaalde het Bundesgerichtshof in Karlsruhe maandag. Dat is de hoogste Duitse rechter, afgezien van het grondwettelijk hof.

Het hof besliste in een aantal zaken van auto-eigenaren waarvan de diesel wel over een uitlaatgasreiniging beschikte, maar waarbij die bijvoorbeeld alleen bij bepaalde buitentemperaturen werkt. Het gaat daarbij niet om zogeheten sjoemeldiesels, waarbij de uitlaatgassen alleen gereinigd werden tijdens een speciaal testprogramma. Maar ook dergelijke beperkte systemen zijn niet toegestaan omdat de auto dan alsnog een deel van de tijd niet aan de uitstootregels voldoet.

Bij het Bundesgerichtshof zijn inmiddels al 2000 zaken aangespannen, die opgehouden waren tot deze uitspraak er was. Bij lagere rechters gaat het nog eens om tienduizenden zaken. De zaken die het Bundesgerichtshof als basis nam voor de huidige uitspraak betrof dieselauto’s van Volkswagen, Audi en Mercedes-Benz. Maar meer autofabrikanten gebruiken reinigingsinstallaties met zogenaamde thermische vensters. Die automakers kunnen nu ook voor de rechter gesleept worden.

Het hele sjoemeldieselschandaal kostte Duitse autofabrikanten al tientallen miljarden euro’s, waarvan Volkswagen en zijn dochtermerken het grootste deel voor hun rekening namen. Wereldwijd lopen er bovendien nog rechtszaken om compensatie, waaronder in Nederland. Het is niet direct duidelijk wat voor extra kostenpost deze Duitse uitspraak zou kunnen betekenen.