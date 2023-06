NN Group op kop in licht lagere AEX, Besi onderaan

NN Group was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De verzekeraar profiteerde van een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan en werd 1,7 procent meer waard. Chiptoeleverancier Besi werd daarentegen door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en stond onderaan, met een verlies van 1,6 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op de kortdurende opstand van de Wagner Groep afgelopen weekeinde. De muitende huurlingen kwamen zaterdag in opstand tegen de Russische legerleiding en rukten op tot binnen 200 kilometer van Moskou. Uiteindelijk maakten de huurlingen rechtsomkeert nadat hun baas Jevgeni Prigozjin akkoord ging met een de-escalatievoorstel om bloedvergieten te voorkomen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra, die maandag begint. Op het door de Europese Centrale Bank (ECB) georganiseerde forum zullen de centrale bankiers waarschijnlijk laten weten hoe ze tegen de hoge inflatie aankijken en wat dat betekent voor de toekomstige rentetarieven.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 754,84 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 881,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent.

Op de aandelenbeurs in Moskou werd maandag ook gehandeld, ondanks dat de burgemeester van de Russische hoofdstad een vrije dag heeft afgekondigd na de muiterij van Wagner-huurlingen. De MOEX-index in Moskou verloor 0,9 procent.

Naast NN Group behoorden platenlabel UMG en olie- en gasproducent Shell tot de kopgroep, met kleine plussen van 0,3 procent. Telecomconcern KPN won 0,1 procent ondanks een adviesverlaging door analisten van New Street Research.

In Londen daalde AB Foods 0,3 procent. Het moederbedrijf van Primark meldde dat de kledingketen in het afgelopen kwartaal flink meer heeft verkocht dan een jaar eerder. AB Foods, dat ook eigenaar is van bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld suiker en landbouw, zag de totale omzet met 16 procent stijgen en denkt over het hele boekjaar een iets hogere bedrijfswinst te halen dan vorig jaar.

De olieprijzen gingen omhoog door de onrust in Rusland, een grote exporteur van olie en gas. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 69,77 dollar en Brentolie werd 1 procent duurder op 74,57 dollar. De euro was 1,0903 dollar waard, tegen 1,0889 dollar op vrijdag.