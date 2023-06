Pfizer daalt op Wall Street na stopzetten test obesitasmiddel

Farmaceut Pfizer ging maandag omlaag op Wall Street nadat bekend was geworden dat de farmaceut is gestopt met de ontwikkeling van een medicijn tegen obesitas uit veiligheidsoverwegingen. Beleggers werden hierdoor ook ongerust over een alternatieve therapie die het bedrijf nog steeds in ontwikkeling heeft. Aandelen Pfizer werden 3,7 procent lager gezet.

Het concern verdiende de afgelopen jaren miljarden dollars met zijn coronavaccins. De vraag naar dit middel is echter ingezakt en Pfizer worstelt om dit op te vangen met een nieuw medicijn.

Ook Tesla en Google-moeder Alphabet behoorden tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Dat had te maken met adviesverlagingen. Tesla werd door zakenbank Goldman Sachs van de kooplijst gehaald na de sterke koersstijging van de fabrikant van elektrische auto’s dit jaar. Ook ziet Goldman de prijsomgeving voor elektrische auto’s verslechteren door de toenemende concurrentie. Tesla zakte 6 procent. Alphabet werd door de kenners van de Zwitserse bank UBS niet langer als koopwaardig beschouwd en verloor 3,3 procent.

Beleggers reageerden maandag ook op de kortdurende opstand van de Wagner Groep afgelopen weekeinde. De muitende huurlingen kwamen zaterdag in opstand tegen de Russische legerleiding en rukten op naar Moskou. Uiteindelijk maakten de huurlingen rechtsomkeert nadat hun baas Jevgeni Prigozjin een deal had gesloten met het Kremlin. De Wagnerbaas beloofde zijn opstand te beƫindigen en zou naar Belarus gaan.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend door de rentezorgen, die vorige week al voor koersverliezen zorgden. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde vorige week namelijk dat er nog meer renteverhogingen aankomen om de inflatie te bestrijden. Zo zal de Federal Reserve naar verwachting volgende maand de rente weer verhogen, na een korte pauze deze maand.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 33.714,71 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent op 4.328,82 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 1,2 procent tot 13.335,78 punten. Vorige week kwam er een einde aan een winstreeks van acht weken van de Nasdaq. Dat was de langste winstreeks sinds maart 2019.

Lucid steeg 1,5 procent. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s heeft een strategische samenwerking gesloten met de Britse sportwagenfabrikant Aston Martin op het gebied van accutechnologie.