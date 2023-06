Primark groeit door verkoop zomercollecties en uitbreiding

Kledingketen Primark heeft in de maanden maart tot en met april flink meer verkocht dan een jaar eerder. Dat komt naar voren uit een handelsupdate van moederbedrijf Associated British Foods (ABF). De omzetgroei kwam mede door de opening van nieuwe winkels, maar volgens het bedrijf verkochten de zomercollecties ook goed. Daarnaast waren schoonheids- en gezondheidsproducten een sterke inkomstenbron.

Primark opende in de afgelopen periode, het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, onder meer zijn eerste winkel in Slowakije. Verder heeft het bedrijf plannen voor een winkel in Texas. Tot nu toe is de winkelketen in de VS vooral aanwezig in de omgeving van New York en Boston, maar er is ook al een winkel in Chicago.

Met een omzet van net geen 2 miljard pond, omgerekend ruim 2,3 miljard euro, is Primark de grootste afdeling van ABF. Dat bedrijf maakt ook zaken als suiker, voedselingrediĆ«nten en verschillende voedselproducten. In Nederland zijn thee van Twinings en Indiaas voedsel van Patak’s wellicht de bekendste namen.

Heel ABF haalde in het derde kwartaal een omzet van 4,7 miljard pond, een toename van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf denkt over heel het boekjaar een iets hogere bedrijfswinst te gaan halen dan vorig jaar.