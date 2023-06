Statistiekbureau: steeds minder varkens voor vlees in Duitsland

Het aantal varkens voor de productie van vlees in Duitsland is steeds verder aan het dalen omdat er steeds minder varkensvlees wordt gegeten in het land. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis is het aantal dieren op varkenshouderijen nu gezakt naar het laagste niveau sinds de Duitse hereniging in 1990.

Op 3 mei van dit jaar telde Duitsland 20,7 miljoen varkens. Dat is een daling van 1,6 miljoen dieren ofwel 7,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van twee jaar geleden kromp de varkensstapel in Duitsland met 4 miljoen dieren. In 1990 waren er nog 30,8 miljoen varkens in het land. In de cijfers zijn ook biggen en fokzeugen opgenomen.

Ook het aantal varkenshouderijen neemt verder af. Destatis zegt dat er begin mei 15.900 varkensbedrijven waren. Dat is bijna 11 procent minder dan een jaar eerder en een afname van ruim 19 procent in vergelijking met twee jaar eerder.

Het aantal runderen in Duitsland bleef wel redelijk stabiel op 10,9 miljoen, waaronder 3,8 miljoen melkkoeien.