Bronnen: UBS wil helft banen overgenomen Credit Suisse schrappen

UBS is van plan om vanaf volgende maand ruim de helft van alle banen bij het overgenomen Credit Suisse te schrappen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Volgens de bronnen zouden vooral kantoren in Londen, New York en sommige delen van Azië worden getroffen.

De ingewijden laten Bloomberg verder weten dat er dit jaar drie bezuinigingsrondes aankomen. De eerste zou eind juli plaatsvinden, gevolgd door een in september en een in oktober. Twee van de bronnen geven aan dat het uiteindelijke doel van UBS is om het personeelsbestand zo’n 30 procent te laten slinken. Dat zou neerkomen op ongeveer 35.000 banen.

Beide banken rondden de overname, de grootste in het bankwezen sinds de financiële crisis van 2008, twee weken geleden af. Onder druk van de Zwitserse regering nam UBS het kleinere Credit Suisse in maart over voor dik 3 miljard euro. Door de overname ontstond een gecombineerd personeelsbestand van 120.000 werknemers.

UBS werd in maart nog geleid door de Nederlander Ralph Hamers, maar hij stapte na de overname op. Oud-topman Sergio Ermotti van UBS, die meer ervaring heeft met overnames en reorganisaties dan de oud-topman van ING, nam het stokje over. Hij waarschuwde eerder al voor een roerige tijd de komende maanden, met moeilijke besluiten. Daarbij werd tevens rekening gehouden met ontslagen. Zo heeft UBS al gezegd de komende jaren ongeveer 6 miljard dollar aan personeelskosten te willen besparen.