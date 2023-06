Chinese beurzen stijgen na handhaving groeidoel economie

De Chinese aandelenbeurzen lieten dinsdag stevige winsten zien. Beleggers trokken zich op aan een toespraak van de Chinese premier Li Qiang, waarin hij zei dat China op koers ligt om de doelstelling van een economische groei van 5 procent dit jaar te halen. Li deed zijn uitspraken tijdens de opening van de bijeenkomst van het World Economic Forum in de Chinese havenstad Tianjin, ook wel het ‘Zomer Davos’ genoemd.

Tot nu valt het economische herstel van China, na het loslaten van het strenge coronabeleid, juist tegen. De Chinese centrale bank heeft dan ook een aantal belangrijke rentetarieven verlaagd om de groei aan te jagen en beleggers hopen dat Beijing nog meer steunmaatregelen zal nemen. Het groeidoel van rond de 5 procent werd in maart bekendgemaakt en is een van de laagste doelstellingen in decennia.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent in de plus en lijkt daarmee een vijfdaagse verliesreeks te doorbreken. De Chinese techbedrijven lieten in tegenstelling tot hun Amerikaanse branchegenoten stevige koerswinsten zien. De tech- en webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen 2,5 en 2,7 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent won 2,4 procent en maaltijdbezorger Meituan klom 1,7 procent. De hoofdindex in Shanghai kreeg er 0,9 procent bij.

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de markt 0,7 procent in de min. De Japanse techbedrijven stonden onder druk na de verliesbeurt van ruim 1 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Techinvesteerder SoftBank verloor 1,8 procent en chiptester Advantest zakte 3,6 procent. Elektronicaconcern Sony daalde 1,5 procent. Autofabrikant Toyota won daarentegen 0,6 procent.

De Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in. Beleggers verwerkten het nieuws dat Zuid-Korea door Japan vanaf 21 juli weer zal worden toegevoegd aan de lijst van vertrouwde handelspartners. In maart dit jaar had Zuid-Korea al besloten Japan terug te zetten op de lijst van preferente handelspartners. De betrekkingen tussen de twee buurlanden waren enkele jaren gespannen vanwege onenigheid over schadevergoedingen die een Japans bedrijf moest betalen, omdat het in de Tweede Wereldoorlog Koreanen als dwangarbeiders aan het werk had gezet. De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent.