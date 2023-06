Europese luchthavenkoepel ACI: zwarte cijfers in 2022

Europese luchthavens hebben in 2022 weer zwarte cijfers geschreven na de enorme verliezen in voorgaande jaren door de coronapandemie en de reisbeperkingen. Volgens koepelorganisatie ACI Europe bedroeg de gezamenlijke nettowinst van luchthavens vorig jaar 6,4 miljard euro.

In 2020 en 2021 werd nog een verlies van in totaal meer dan 20 miljard euro geleden en ging voor meer dan 50 miljard euro aan omzet verloren door de pandemie, aldus ACI. De organisatie stelt dat de winstgevendheid voornamelijk werd gedreven door kostenbesparingen en forse verlagingen van de investeringen door luchthavens. Ook werd meer geld verdiend met bijvoorbeeld horeca en winkels op luchthavens. De passagiersaantallen lagen vorig jaar namelijk nog een vijfde lager dan in 2019, voor de coronacrisis.

ACI stelt op zijn jaarvergadering in Barcelona wel dat er grote uitdagingen zijn voor de luchthavensector, waaronder de hoge schuldenlast en de gestegen operationele kosten door de hoge inflatie. De organisatie zegt dat er ook hoge investeringen zijn gemoeid met de plannen om de uitstoot in de luchtvaart te verlagen. Daarom zouden de luchthaventarieven voor maatschappijen sterker verhoogd moeten worden om die uitgaven te kunnen betalen, aldus ACI.