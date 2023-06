Lordstown Motors keldert op Wall Street na faillissement

Lordstown Motors zag dinsdag maar liefst 50 procent van zijn beurswaarde verdampen op de aandelenmarkten in New York. Het ooit zo geliefde startup-bedrijf voor elektrische pick-ups heeft faillissement aangevraagd en zichzelf te koop gezet. Lordstown waarschuwde vorige maand al dat het bedrijf uitstel van betaling zou aanvragen als het geschil over een beloofde investering van de Taiwanese Foxconn Technology Group niet zou worden opgelost.

Beleggers op Wall Street bleven verder voorzichtig vanwege het vooruitzicht van hogere rentetarieven. Zo zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra dat de rente in het eurogebied in juli verder zal worden verhoogd. Vorige week waarschuwde de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell al dat er nog meer renteverhogingen aankomen om de inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 33.824 punten. De brede S&P 500 won eenzelfde percentage tot 4345 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.403 punten. De Nasdaq koerst af op een winst van zo’n 3 procent in juni en een koersstijging van 9 procent in het tweede kwartaal.

Walgreens Boots Alliance raakte 9,5 procent kwijt. Het apothekersbedrijf boekte voor het eerst in drie jaar minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook werd het concern negatiever over de winst in het hele boekjaar na de tegenvallende prestaties in het afgelopen kwartaal. Walgreens kampt met lagere consumentenuitgaven en een scherpe daling van de vraag naar coronavaccins en -testen.

Delta Air Lines klom 1,6 procent dankzij goed ontvangen resultaten. De luchtvaartmaatschappij verhoogde ook zijn prognoses voor de rest van het jaar. De Britse voetbalclub Manchester United, waarvan de Nederlander Erik ten Hag trainer is, schroefde ook zijn verwachtingen op. Toch daalde het aandeel ruim 2 procent.

Alphabet zakte 1,2 procent na een adviesverlaging door analisten van investeringsbank Bernstein. Het moederbedrijf van Google verloor een dag eerder al ruim 3 procent, nadat het door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst werd gehaald.

Tesla toonde wat herstel en klom 1,1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s zakte maandag nog 6 procent na een adviesverlaging door zakenbank Goldman Sachs. Snowflake klom 2,8 procent. Het cloudbedrijf kondigde een samenwerking aan met chipfabrikant Nvidia om klanten in staat te stellen AI-modellen te bouwen met hun eigen gegevens.

De euro was 1,0941 waard, tegen 1,0917 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 68,58 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder, op 73,32 dollar per vat.