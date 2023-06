NVM: starter heeft niets aan hogere overdrachtsbelasting belegger

De kabinetsmaatregel om de overdrachtsbelasting voor beleggers te verhogen is volgens makelaarsorganisatie NVM mislukt. De maatregel is bedoeld om mensen die in woningen willen beleggen, af te schrikken. Maar bij goedkopere woningen nam het marktaandeel van beleggers zelfs toe, nadat de overdrachtsbelasting in 2021 werd verhoogd van 2 naar 8 procent. Dat concludeert de NVM na onderzoek.

Starters op de woningmarkt hebben volgens de makelaars dus niet kunnen profiteren van de maatregel tegen beleggingen in woningen. “Bij woningen onder de 400.000 euro is de interesse van beleggers niet afgenomen door deze verhoging. Alleen bij duurdere woningen namen de activiteiten van beleggers af”, aldus de organisatie.

De NVM stelt ook vast dat door de maatregelen tegen woningbeleggingen de vrije sector huurmarkt krimpt. “Dat kan nooit de bedoeling zijn. Krimp moet echt worden vermeden. De oplossing zit in bouwen, niet in alles reguleren”, stelt Lana Gerssen van de makelaarsorganisatie.

Zij wijst erop dat de vrije huursector juist een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de Nederlandse woningmarkt. “Denk hierbij aan starters of studenten die nog geen idee hebben waar ze de komende jaren gaan werken en willen wonen. Dat geldt ook voor mensen die scheiden, voor expats of nieuwbouwkopers die een periode moeten overbruggen.”

Marktkenners waarschuwen al langer voor een averechts effect van nieuwe regels om de woningmarkt te reguleren. Volgens de NVM zou het kabinet zich juist moeten richten op het oplossen van “het onderliggende probleem van het schrale aanbod op de koop- en huurmarkt”.