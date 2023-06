Opnieuw aandacht voor NN Group op Damrak na koopadvies

Op de Amsterdamse beurs staat NN Group dinsdag opnieuw in de belangstelling dankzij een adviesverhoging. De verzekeraar kreeg dit keer een koopadvies van analisten van Deutsche Bank. Het aandeel NN won een dag eerder al 2,6 procent na een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan. Verder gaat de aandacht uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra.

Ook houden beleggers de situatie in Rusland in de gaten. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde maandagavond in zijn eerste televisietoespraak na de opstand van de Wagner Groep dat alle pogingen tot onrust of chantage in Rusland “gedoemd zijn te mislukken”. Poetin sprak niet over Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, die afgelopen weekeinde de muiterij leidde. Het is niet duidelijk waar die zich op dit moment bevindt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt hoger te gaan beginnen aan de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met plussen openen. De Aziatische markten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,5 procent lager. De Chinese beurzen wonnen terrein nadat de Chinese premier Li Qiang verklaarde dat China op koers ligt om de doelstelling van een economische groei van 5 procent dit jaar te halen. De Hang Seng-index steeg 1,9 procent en de beurs in Shanghai klom 1,3 procent.

Op het Damrak kwam Prosus met definitieve jaarcijfers. De techinvesteerder kwam eerder deze maand al met een handelsupdate over het boekjaar dat eindigde in maart. Daarin werd al bekendgemaakt dat de totale winst in het boekjaar werd beïnvloed door een lagere winstbijdrage van zijn belangen, met name in die van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent.

Chemiebedrijf Avantium liet weten een belangrijke erkenning te hebben gekregen van de internationale non-profitorganisatie Association of Plastic Recyclers (APR) voor zijn productie van bioplastics. ForFarmers kondigde aan bijna 6 miljoen aandelen in te trekken. Het veevoerbedrijf kocht deze aandelen voor ruim 23 miljoen euro in onder het inkoopprogramma dat in december 2021 werd gestart. Dat programma van in totaal 50 miljoen euro werd vorig jaar gestaakt.

De euro was 1,0922 waard, tegen 1,0917 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 70,06 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 74,81 dollar per vat.