Personeel drogisterijketen Etos krijgt 10 procent meer loon

Het personeel van drogisterijketen Etos, onderdeel van Ahold Delhaize, krijgt 10 procent meer salaris, maakte vakbond FNV bekend.

“Dit is een heel mooi resultaat na drie rondes onderhandelen”, aldus de bond. FNV praat nog verder met Etos over maatregelen tegen hoge werkdruk.

Eerder dit jaar gingen medewerkers van de drogisterijketen meerdere keren in staking wegens een cao-conflict. In totaal heeft Etos ruim vijfhonderd winkels in Nederland. De loonsverhoging geldt volgens FNV voor 2750 Etosmedewerkers.