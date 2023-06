Premier: China op koers om economische groeidoelstelling te halen

China ligt op koers om de doelstelling van een economische groei van 5 procent in 2023 te halen. Dat zei de Chinese premier Li Qiang tijdens de opening van de bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in de Chinese havenstad Tianjin, ook wel het ‘Zomer Davos’ genoemd.

Het groeidoel van rond de 5 procent werd in maart bekendgemaakt door de Chinese overheid en is een van de laagste doelstellingen in decennia. Premier Li gaf destijds toe dat het groeidoel “geen gemakkelijke taak” zou zijn. Tot nu valt het economische herstel van China, na het loslaten van het strenge coronabeleid, tegen. De Chinese centrale bank heeft dan ook recent een aantal belangrijke rentetarieven verlaagd om de groei aan te jagen.

Volgens Li hebben onlangs enkele internationale organisaties en instellingen ook hun prognoses voor de economische groei van China dit jaar verhoogd. Daaruit blijkt volgens hem dat ze vertrouwen hebben in de ontwikkelingsvooruitzichten van China. De op een na grootste economie ter wereld kampt onder meer met zwakke binnenlandse consumentenbestedingen, de aanhoudende malaise in de vastgoedsector en een lagere vraag naar zijn goederen vanuit het buitenland.