Prosus op kop in positieve AEX, NN Group verder omhoog

Prosus was dinsdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die ook een herstel liet zien. De techinvesteerder maakte zijn definitieve jaarcijfers bekend en bevestigde dat de winst in het boekjaar dat liep tot en met maart is gedaald. Dat kwam met name door een lagere winstbijdrage van zijn belang in het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent. Beleggers reageerden echter positief op de aankondiging van het bedrijf om de complexe eigendomsstructuur met moederbedrijf Naspers te vereenvoudigen. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van dik 8 procent.

Ook NN Group (plus 1,7 procent) zette de opmars voort dankzij een nieuwe adviesverhoging. De verzekeraar kreeg dit keer een koopadvies van analisten van Deutsche Bank. Het aandeel NN won een dag eerder al 2,6 procent na een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan.

Beleggers hielden verder de situatie in Rusland in de gaten. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde maandagavond in zijn eerste televisietoespraak na de opstand van de Wagner Groep dat alle pogingen tot onrust of chantage in Rusland “gedoemd zijn te mislukken”. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 762,34 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 881,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Naast Prosus en NN Group deed ook ABN AMRO goede zaken met een koerswinst van 1,4 procent. Bierbrouwer Heineken was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway bovenaan met een plus van 1,5 procent. Corbion verloor 0,4 procent. Het speciaalchemiebedrijf raakte een dag eerder al 11 procent kwijt na een negatief analistenrapport van ING.

Avantium steeg 4 procent. Het chemiebedrijf heeft een belangrijke erkenning gekregen van de internationale non-profitorganisatie Association of Plastic Recyclers (APR) voor zijn productie van bioplastics. ForFarmers won 0,9 procent. Het veevoerbedrijf gaat bijna 6 miljoen eerder ingekochte eigen aandelen intrekken.

De euro was 1,0939 waard, tegen 1,0917 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 69,87 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 74,64 dollar per vat.