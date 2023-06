Starbucks: meer heldere richtlijnen winkels na Pride-ophef

Koffieketen Starbucks gaat met duidelijkere richtlijnen komen voor versieringen in zijn zaken. De stap komt na beschuldigingen van een vakbond dat managers van Starbucks verboden hadden dat er in tientallen Amerikaanse winkels Pride-versieringen werden opgehangen. Vanwege dat verbod werd een staking aangekondigd waar duizenden werknemers van het bedrijf in de Verenigde Staten aan mee gingen doen.

In een memo aan het personeel schrijft Starbucks dat er daarom meer “heldere gecentraliseerde richtlijnen” nodig zijn als het gaat om versieringen en afbeeldingen in winkels. Het bedrijf stelt dat er vraag naar extra duidelijkheid is vanuit het personeel. De onderneming zei eerder dat winkels versieringen mogen ophangen voor evenementen zoals Pride als die overeenkomen met de veiligheidsregels.

In de memo van de president voor Noord-Amerika bij Starbucks werd verder gesteld dat het bedrijf flexibiliteit biedt, zodat winkels “een weergave kunnen zijn van de gemeenschappen die ze bedienen”. Topman Laxman Narasimhan van Starbucks verklaarde vorige week al dat het bedrijf voorop loopt bij steun aan de lhbti-gemeenschap en dit zal blijven doen.

Maar de vakbond Starbucks Workers United heeft gezegd dat in verschillende winkels niet werd toegestaan dat er Pride-versieringen werden opgehangen. Daar zouden volgens managers namelijk niet voldoende werkuren voor zijn of de versieringen zouden niet voldoen aan veiligheidseisen. De bond organiseerde daarom de actie ‘Strike with Pride’, waar werknemers van meer dan 150 Starbucks-winkels aan mee gingen doen. Vrijdag begon de eerste actie in Seattle, de thuisbasis van Starbucks.

Starbucks heeft een klacht ingediend tegen de vakbond vanwege opzettelijke misleiding. In totaal heeft Starbucks ongeveer 16.000 locaties in de VS, deels in eigen handen en deels in handen van franchisenemers.