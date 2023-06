Stichting klaagt Amazon aan om stiekem verzamelen gegevens

Amazon volgt op grote schaal zijn klanten op het internet, zelfs als ze op andere sites surfen. En dat terwijl het klanten geen gratis diensten aanbiedt, maar klanten gewoon betalen voor de zaken die ze bij Amazon bestellen. Dat opslurpen van gegevens over waar mensen naartoe surfen gebeurt vaak zonder toestemming, zegt Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN). De stichting daagt Amazon voor de rechter en eist dat het Amerikaanse bedrijf met die praktijken stopt.

Het gedrag van Amazon is schokkender dan bijvoorbeeld Facebook, vindt SDNB-directeur Anouk Ruhaak. “Facebook is gratis en we weten inmiddels allemaal dat je dan zelf het product bent. Maar Amazon is gewoon een betaalde dienst.” Daar komt nog bij dat Amazon vaak geen toestemming vraagt voor het plaatsen van zogenaamde tracking cookies, kleine stukjes software die doorgeven waar een internetgebruiker allemaal naar kijkt en op klikt. “Als er wel toestemming gevraagd wordt en internetters die niet geven, dan plaatst Amazon de tracking cookies vaak alsnog”, weet Ruhaak.

Dat bedrijven zoveel data opslurpen en dat al die gegevens over mensen in omloop zijn, noemt ze een “groot maatschappelijk probleem”. “We willen dat ze stoppen met het verzamelen van data, maar we eisen ook een schadevergoeding.” Die schadevergoeding vraagt SDBN namens alle 5 miljoen Nederlanders met een account bij Amazon. Die klanten van de webwinkel kunnen de zaak gratis steunen.

SDBN deed zelf onderzoek naar de praktijken van Amazon. Daarbij bouwde de stichting wel voort op werk van de Luxemburgse privacywaakhond. Die gaf Amazon enkele jaren geleden al een boete van meer dan 700 miljoen euro omdat het bedrijf zich niet aan de Europese privacywetgeving houdt.

Qua schadevergoeding zou deze zaak voor Amazon ook in de papieren kunnen lopen, aldus Ruhaak. “Bij andere privacy-inbreuken hebben rechters tussen de 250 en 2000 euro per persoon toegekend. Met 5 miljoen klanten is dat 1 miljard euro of meer”, rekent ze voor. Via de website jestaattekoop.nl kunnen Amazon-klanten de zaak volgen.

SDBN heeft een investeerder die de kosten voor de rechtszaak draagt. Die investeerder krijgt maximaal een vijfde van de toegekende schadevergoeding.