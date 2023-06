Waakhond pakt webshops met misleidende ’tijdelijke’ kortingen aan

Webshops die aanbiedingen met een misleidende timer hebben zijn aangesproken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ze moeten daarmee stoppen als de aanbiedingen niet tijdelijk zijn, aldus de toezichthouder. Doen ze dat niet dan kan de ACM boetes opleggen.

De toezichthouder voerde geautomatiseerde controles uit op webwinkels en vond honderden zogenoemde countdown timers. Dat is een klokje dat afloopt en bij een aanbieding staat. Op zich zijn die klokjes niet verboden mits de aanbieding na die tijd ook niet meer geldig is. Maar in 41 gevallen merkte de ACM dat het klokje na afloop van de tijd weer gewoon opnieuw startte zonder dat de prijs van het product veranderde. Soms kwam er na afloop van het klokje zelfs een beter aanbod.

Als timers op die manier worden gebruikt, zijn ze verboden. De consument wordt dan misleid want die denkt dan dat er minder tijd is om over een aanbieding te beslissen. “Online worden consumenten op allerlei manieren gestimuleerd om aankopen te doen”, weet directeur consumenten van de ACM Edwin van Houten. “We vinden het belangrijk dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Webshops mogen consumenten verleiden, maar niet misleiden.”

De digitale economie is een van de aandachtspunten voor de ACM. Bij websites let het bedrijf bijvoorbeeld op ‘dark patterns’. Dat zijn manieren waarmee sites bezoekers en klanten in een bepaalde richting duwen, zoals de countdown timers. Ook het vooraf aanvinken van bepaalde opties valt daar bijvoorbeeld onder, omdat dit lang niet altijd in het belang van consumenten is.