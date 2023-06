Aanbieders e-sigaretten naar de rechter om verbod onlineverkoop

Verkopers van elektronische sigaretten spannen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om een verbod op de onlineverkoop van e-sigaretten ongedaan te maken. Hun lobbyvereniging Esigbond vindt dat de bezwaren van de regering tegen de alternatieve rookwaren ongegrond zijn. Het verbod op de verkoop via internet, dat zaterdag van kracht is, zou daarom een te forse maatregel zijn.

Een e-sigaret, ook wel vape genoemd, verdampt vloeistof met smaakstoffen en andere stoffen. Vaak zit er ook nicotine in maar geen tabak. De Rijksoverheid beperkt het ‘vapen’ in Nederland steeds meer. Zo komt er een verkoopverbod op e-sigaretten met een smaakje en is het vanaf 1 juli verboden de producten via internet te verkopen. E-sigaretten zouden namelijk schadelijker zijn dan eerder gedacht en er zijn volgens de overheid ook aanwijzingen dat ze een opstapje zijn om te gaan roken.

Maar dat laatste punt is volgens Esigbond omstreden. De belangenvereniging stelt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat die claim ondersteunt, waardoor het verbod op de onlineverkoop niet meer proportioneel is. De verkopers van e-sigaretten betogen daarbij ook dat de nieuwe regel rokers benadeelt die via het vapen hun tabaksverbruik willen verminderen.