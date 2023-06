Banken vol vragen over eigen rol en kosten bij digitale euro

Nederlandse banken vinden dat er nog veel onduidelijk is over de eventuele komst van een digitale euro. Die munt krijgt mogelijk een plek naast het elektronische bankverkeer als een soort digitale vorm van contanten, waar consumenten bijvoorbeeld geen rente over krijgen. De Europese Commissie presenteerde woensdag een wettelijk kader voor de digitale euro, maar de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zit nog met vragen over de rol die de banken krijgen met het aanbieden van die digitale euro.

“Je mag verwachten dat banken dat gaan uitvoeren, maar dan moet je daar wel afspraken over maken hoe je dat gaat doen. Daar zit de onduidelijkheid, dat er nog niet een gesprek is geweest over de concrete uitvoering”, zegt een woordvoerder van de NVB in een reactie.

Nederlandse banken zitten ook nog met vragen over de kosten van de nieuwe plannen. Zo is het volgens de NVB niet duidelijk wie daarvoor moet opdraaien. “Er zijn natuurlijk kosten gemoeid met zo’n systeem, maar waar die zullen neerslaan is nog niet bekend”, stelt de woordvoerder.

Diensten voor het betaalverkeer zijn voor banken meestal erg kostbaar. Op betaalrekeningen voor particulieren leggen banken bijvoorbeeld geld toe.

De NVB zou ook graag meer duidelijkheid willen over de gevolgen voor de financiĆ«le stabiliteit. Zo is het volgens de NVB zaak dat er niet te veel geld verdwijnt uit het bancaire systeem als Europeanen hun tegoeden weghalen en omzetten in digitale euro’s. De Nederlandse banken pleiten er daarom voor dat mensen slechts beperkte bedragen in digitale euro’s kunnen aanhouden.