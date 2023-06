Chipmakers Nvidia en AMD zakken op licht lager Wall Street

De chipfabrikanten Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) behoorden woensdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat de Verenigde Staten strengere regels willen invoeren voor de export van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI) aan China. Washington vreest dat China de AI-chips kan gebruiken voor militaire doeleinden en het hacken van computersystemen.

De strengere exportregels zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor Nvidia en AMD, twee marktleiders op het gebied voor chips die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van generatieve AI-modellen zoals chatbot ChatGPT. Nvidia, dat ongeveer een vijfde van zijn omzet uit China haalt, zakte 2,3 procent en AMD verloor 2,4 procent. Andere chipbedrijven als Intel, Marvell Technology en Qualcomm daalden tot bijna 3 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de stevige opleving een dag eerder. Die volgde op de hoop dat de Verenigde Staten een recessie zullen vermijden dankzij een sterker dan verwachte toename van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 33.817 punten en de brede S&P 500 zakte ook 0,3 procent tot 4363 punten. De Nasdaq verloor 0,2 procent tot 13.533 punten. De techbeurs won een dag eerder 1,7 procent en koerst af op een flinke koerswinst in het tweede kwartaal. Sinds het begin van dit jaar is de Nasdaq al bijna een derde in waarde gestegen.

Verder ging de aandacht uit naar uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij sluit twee opeenvolgende renteverhogingen bij de komende beleidsvergaderingen van de Federal Reserve niet uit, zei hij in het Portugese Sintra.

General Mills zakte 4,7 procent. Het voedingsconcern, bekend van het ontbijtgranenmerk Cheerios, kwam met tegenvallende kwartaalcijfers. Ook de winstprognose voor het hele jaar viel lager uit dan verwacht.

De euro was 1,0937 waard tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 67,46 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 72,00 dollar per vat.