Deutsche Bahn hoopt staking af te wenden via arbitrageproces

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn hoopt met een arbitrageproces een einde te maken aan een langslepend cao-conflict met vakbond EVG, dat al tot twee grote spoorstakingen in Duitsland leidde. De bond zei vorige week dat de onderhandelingen over een loonsverhoging voor 180.000 spoormedewerkers waren mislukt en morgen beslissen leden over een mogelijke nieuwe staking. Deutsche Bahn hoopt met arbitrage nieuwe verstoringen op het spoor te voorkomen.

“Een oplossing aan tafel is in het belang van werknemers en passagiers”, verklaarde Deutsche Bahn. Spoorvakbond EVG liet weten het voorstel van het vervoersbedrijf na ontvangst in overweging te nemen, maar ging er nog niet inhoudelijk op in.

Vakbondsvoorzitter Martin Burkert zei eerder deze maand wel iets te zien in zo’n proces, waarbij niet de rechter maar een commissie van experts een oordeel velt over een conflict. Arbitrage zorgde onlangs ook voor een oplossing bij moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao voor overheidsmedewerkers. “Als de werkgever ons benadert met een verzoek om arbitrage, kunnen we snel een beslissing nemen”, vertelde hij de regionale omroep Bayerischer Rundfunk.