DSM-Firmenich centraal op Damrak na winstwaarschuwing

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar DSM-Firmenich. Het fusiebedrijf waarschuwde dat de winst dit jaar lager zal uitvallen dan een jaar geleden. Het speciaalchemiebedrijf kampt onder meer met tegenvallende resultaten van zijn vitamine-activiteiten en neemt stappen om die activiteiten te reorganiseren om de kosten aanzienlijk te verlagen.

Door de huidige zwakke macro-economische vooruitzichten verwacht DSM-Firmenich geen wezenlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de tweede jaarhelft. De vitamineprijzen zullen daarbij tot het einde van het jaar op een laag niveau blijven. Het bedrijf neemt maatregelen om de impact van de vitamine-activiteiten op de winst te verminderen. Die omvatten onder meer de sluiting van de vitamine B6-fabriek van Xinghuo in China.

Beleggers zullen verder vooral letten op een toespraak van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident spreekt woensdag op de bijeenkomst van centralebankiers in het Portugese Sintra. Powell waarschuwde vorige week al dat de rente in de Verenigde Staten verder verhoogd moet worden om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. De Aziatische markten lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 2 procent hoger. De Japanse exportbedrijven profiteerden daarbij van een goedkopere yen. De beurzen in Shanghai en Hongkong bleven vrijwel vlak.

Ook de chipsector staat in de belangstelling. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal willen de VS strengere regels invoeren voor de export van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI) aan China. Die regels zouden mogelijk al vanaf juli van kracht worden. Washington vreest dat China de AI-chips kan gebruiken voor militaire doeleinden en het hacken van computersystemen.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het aandeel op naar kopen. De techinvesteerder won een dag eerder al dik 6 procent, na de plannen van het bedrijf om de complexe eigendomsstructuur met het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers te vereenvoudigen.

De euro was 1,0962 waard tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 68,17 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 72,81 dollar per vat.