DSM-Firmenich grote winnaar op Damrak na reorganisatienieuws

Aandelen van DSM-Firmenich hebben woensdag aanzienlijke terreinwinst geboekt op de beurs in Amsterdam. Het in voedingsingrediënten en smaakstoffen gespecialiseerde fusiebedrijf waarschuwde dat de winst de komende tijd zal dalen, maar kondigde direct een reorganisatie aan bij zijn slechter presterende vitaminetak. Beleggers waren opgetogen met die ingreep en zetten het aandeel 3,9 procent hoger.

De stemming op het Damrak was verder overwegend positief, net zoals op andere Europese beurzen. Opbeurende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten hielpen het sentiment. Zo werd dinsdag bekend dat het consumentenvertrouwen in ’s werelds grootste economie is gestegen.

De AEX won 1 procent tot 767,77 punten en de MidKap steeg 1,1 procent tot 889,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten winsten tot 1 procent zien.

De aandacht ging ook uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in de Portugese stad Sintra. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve liet in een panelgesprek de mogelijkheid open van twee opeenvolgende renteverhogingen, bedoeld om de inflatie in te dammen. ECB-president Christine Lagarde hintte ook op een renteverhoging. Maar de centralebankhoofden zeiden tegelijkertijd dat een recessie als gevolg van de hogere leenkosten niet heel waarschijnlijk is.

In de MidKap was de bank Van Lanschot Kempen de grootste winnaar met een plus van bijna 7 procent. Analisten van ING geven een koopadvies op het aandeel. Roestvrijstaalfabrikant Aperam eindige onderaan met een verlies van 4,7 procent.

UBS steeg in Zürich 1,1 procent na reorganisatiegeruchten. Volgens persbureau Bloomberg is de Zwitserse bank, die onlangs Credit Suisse overnam, van plan de helft van alle banen bij die ingelijfde concurrent te schrappen. Vooral in Londen, New York en enkele Aziatische landen zouden veel arbeidsplaatsen verloren gaan. Softwarebedrijf Sage Group profiteerde van een adviesverhoging bij JPMorgan en won ruim 5 procent.

De euro was 1,0908 dollar waard tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 69,25 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 73,69 dollar per vat.