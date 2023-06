DSM-Firmenich stijgt in hogere AEX ondanks waarschuwing

Fusiebedrijf DSM-Firmenich behoorde woensdag tot de stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het speciaalchemiebedrijf waarschuwde dat de winst dit jaar flink lager zal uitvallen dan een jaar geleden, maar handhaafde wel zijn doelstellingen voor de middellange termijn. Het Nederlands-Zwitserse concern kampt onder meer met tegenvallende resultaten van zijn vitamine-activiteiten en neemt stappen om die activiteiten te reorganiseren om de kosten aanzienlijk te verlagen. Het aandeel ging bij de opening flink omlaag, maar wist al snel te herstellen en won bijna 1 procent.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren was bescheiden positief. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de hoop dat de Verenigde Staten een recessie weten te vermijden weer oplaaide dankzij een sterke toename van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Daarnaast wordt uitgekeken naar een paneldiscussie van de presidenten van de centrale banken van de VS, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Japan op de bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 763,54 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 886,88 punten. De beurs in Londen klom 0,3 procent. De DAX in Frankfurt won 0,5 procent, ondanks een daling van het Duitse consumentenvertrouwen. In Frankrijk werden consumenten wel positiever en steeg de CAC40-index 0,6 procent.

Platenlabel UMG was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,7 procent. Prosus verloor 0,9 procent, ondanks een koopadvies van de Britse bank HSBC. De techinvesteerder won een dag eerder echter al dik 6 procent, na de plannen van het bedrijf om de complexe eigendomsstructuur met het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers te vereenvoudigen. In de MidKap stond vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (plus 6,7 procent) bovenaan, dankzij een koopadvies door analisten van ING.

In Zürich won UBS dik 1 procent. De Zwitserse bank is van plan om vanaf volgende maand ruim de helft van alle banen bij het overgenomen Credit Suisse te schrappen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Volgens de bronnen zouden vooral kantoren in Londen, New York en sommige delen van Azië worden getroffen.

De euro was 1,0941 waard tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 67,85 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 72,49 dollar per vat.