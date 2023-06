DSM-Firmenich waarschuwt voor lagere winst in 2023

Fusiebedrijf DSM-Firmenich waarschuwt dat de winst dit jaar lager zal uitvallen dan een jaar geleden. Het speciaalchemiebedrijf kampt onder meer met tegenvallende resultaten van zijn vitamine-activiteiten en neemt stappen om die activiteiten te reorganiseren om de kosten aanzienlijk te verlagen.

Sinds het eerste kwartaal van 2023 zijn de al uitdagende omstandigheden in de vitamine-activiteiten in juni volgens het bedrijf verder verslechterd. Deze moeilijke omstandigheden in vitaminen hebben vooral betrekking op de divisie Animal Nutrition & Health, maar in mindere mate ook op het onderdeel Health, Nutrition & Care.

Gezien de huidige zwakke macro-economische vooruitzichten verwacht het bedrijf geen wezenlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de tweede helft van 2023. De vitamineprijzen zullen volgens het concern naar verwachting tot het einde van het jaar op een laag niveau blijven.

Als gevolg hiervan schat het bedrijf dat de aangepaste winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen dit jaar uitkomt tussen de 1,8 miljard en 1,9 miljard euro, vergeleken met een kleine 2,3 miljard euro in 2022.

Het bedrijf houdt daarbij rekening met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 400 miljoen euro in 2023. Ook rekent DSM-Firmenich op een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 100 miljoen euro.

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, neemt het bedrijf maatregelen om de impact van de vitamine-activiteiten op de winst te verminderen. Die omvatten onder meer de sluiting van de vitamine B6-fabriek van Xinghuo in China. Met betrekking tot de vitamine C-activiteiten wil het bedrijf zich uitsluitend richten op vitamine C afkomstig uit Dalry in het Verenigd Koninkrijk.

De productie van vitamine C in Jiangshan, China, die al aanzienlijk was verminderd sinds eind 2022, werd half mei volledig stilgelegd en het bedrijf onderzoekt een reeks opties voor de fabriek in Jiangshan. Ook blijven de vitamine A- en E-fabrieken in het Zwitserse Sisseln langer stilliggen. Al deze acties zullen naar verwachting resulteren in een besparing van ongeveer 200 miljoen euro per jaar.