Duits consumentenvertrouwen voor het eerst sinds oktober gedaald

Het vertrouwen van Duitse consumenten is voor het eerst sinds oktober vorig jaar gedaald. Dat meldde marktonderzoeksbureau GfK. De zorgen over de hoge inflatie en de economische recessie in de grootste economie van Europa laaien weer op onder Duitsers.

In oktober zakte het Duitse consumentenvertrouwen nog naar een dieptepunt door zorgen bij huishoudens over de sterk gestegen gasprijzen en mogelijke tekorten aan gas. Sindsdien is het vertrouwen wel aangetrokken, geholpen door de dalende energieprijzen, maar er blijft veel onzekerheid voor consumenten.

Duitsland is in het eerste kwartaal in een recessie beland met twee kwartalen van krimp op rij. Economische onderzoeksinstituten in Duitsland verwachten voor heel dit jaar een lichte krimp van de economie.

GfK stelt dat de daling van het vertrouwen aangeeft dat consumenten zich in toenemende mate ongemakkelijk voelen over de economie. Mensen kunnen vanwege de inflatie verder de hand op de knip houden, wat meer negatief is voor de economie. Wel is de inflatie de laatste tijd aan het afzwakken, wat mogelijk wat verlichting biedt voor huishoudens, aldus GfK.