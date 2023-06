Duitse invallen bij tientallen kantoren vastgoedconcern Adler

De Duitse autoriteiten zijn een groot fraudeonderzoek gestart bij het vastgoedconcern Adler Real Estate. Verschillende leidinggevenden van de onderneming, een van de grootste vastgoedbedrijven in Duitsland, worden verdacht van gerommel met de boekhouding en marktmanipulatie. De autoriteiten deden woensdag invallen bij tientallen kantoren, huizen en een advocatenkantoor in Duitsland. Ook werden invallen gedaan bij panden in zes andere Europese landen.

Volgens de openbare aanklagers in Frankfurt hebben de verdachten, in de leeftijd van 38 tot 66 jaar, de Duitse, Oostenrijkse en Britse nationaliteit. Een woordvoerder van Adler bevestigde dat de inval verband houdt met onroerend goed van Adler.

Vorig jaar zette accountantskantoor KPMG de Duitse vastgoedgigant aan de kant wegens een conflict over de jaarrekening, maakte de Britse zakenkrant Financial Times bekend. KPMG weigerde het jaarrapport over 2021 goed te keuren, omdat cruciale informatie ontbrak.